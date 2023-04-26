Зеленський заявив, що зараз є можливість дати «нову енергію» відносинам України та Китаю

Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю, заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Говорив сьогодні з лідером Китаю. Це була тривала й доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам – України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності», – сказав Зеленський.

За його словами, дуже важливо, що «Китай має однаковий із нами погляд на свободу мореплавства й торгівлі».

«Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також – підтримки наших гуманітарних зусиль, зокрема програми «Зерно з України». Звичайно, суттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовилися продовжити наші комунікації», – зазначив Зеленський.

Китайська державна телерадіокомпанія CCTV заявила, що Сі Цзіньпін сказав Зеленському, що «переговори» є «єдиним виходом» із війни.

Китай заявляє, що він нейтральний у конфлікті, а Сі досі утримався від засудження вторгнення.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі привітав телефонну бесіду лідерів України та Китаю, але сказав, що ще занадто рано говорити, чи призведе вона до мирної угоди між Росією та Україною.

«Якщо мир буде досягнутий шляхом переговорів, це має бути тоді, коли президент Зеленський буде готовий до цього», – сказав Кірбі, додавши, що Сполучені Штати вітатимуть будь-які зусилля щодо досягнення миру, якщо він буде стійким.

Кірбі додав: «Це двоє суверенних лідерів, і ми раді бачити, що вони поговорили».

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.

Київ каже, що Росія має повністю вивести свої війська з України, тоді як Москва наполягає на визнанні Україною своїх претензій на анексію захоплених територій.