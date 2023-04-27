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Політика

Кого Китай призначив «перемовником» у війні Росії проти України?

  • Російські війська вночі завдали удару по Миколаєву. Місцева влада каже про щонайменше один приліт у багатоповерхівку. З'ясуємо усі деталі станом на ранок.
  • Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.Чи допоможе це досягнути миру у війні Росії проти України? Та чи, бува, втручання Китаю не передбачатиме переговорів між Зеленським і Путіним?
  • Чи заборонять чоловікам вступати до вишів під час воєнного стану, щоб отримати відстрочку від мобілізації? Це питання сьогодні ставимо представникам паралментського комітету з питань освіти.
  • За останній рік 22% українців почали частіше використовувати українську мову в спілкуванні, каже соціологічна група «Рейтинг». Тим часом уповноважений із захисту Державної мови продовжує фіксувати порушення мовного законодавства у сфері обслуговувань. Чому так відубвається і як на це реагувати – наживо розпитаємо в Тараса Креміня.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» на @Радіо Свобода:

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