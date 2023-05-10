Успіхи у Бахмуті є, але про це має сказати Генштаб – Костенко

Українська армія справді має «певний успіх» у Бахмуті на Донеччині, але треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу Збройних сил України, щоб це не нашкодило військовим, заявив в ефірі Радіо Свобода голова парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Він сказав це, коментуючи інформацію від командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Андрія Білецького про успішні наступальні дії в околицях Бахмута, де останніми часом тривають важкі бої.

«Спілкуючись із колегами і побратимами звідти, (мені стало – ред.) відомо, що так, дійсно наші війська мають там певний успіх. Але хотілось би, щоб ця інформація вийшла вже офіційно від Генерального штабу і щоб така інформація, яку ми заздалегідь надаємо, не нашкодила тим військам, які перебувають там і проводять, в тому числі, штурмові дії», – сказав Костенко в ефірі програми «Свобода. Ранок».

За словами Костенка, російські командири на місцях не завжди доповідають вищому військовому керівництву про невдачі на фронті, і це дає змогу ЗСУ проводити ще успішніші операції, поки військове командування РФ не задіє додаткові ресурси.

Напередодні командир 3-ї штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький заявив, що в результаті наступальних дій підрозділу, яким він керує, під Бахмутом розгромили 72-у окрему мотострілкову бригаду російської армії. Втрат зазнали також у ПВК «Вагнер». Білецький зазначив, що в результаті цього наступу ЗСУ повернули стратегічно важливі позиції на південно-західних околицях Бахмута.

У Генеральному штабі України повідомлень про цю операцію наразі немає. Там кажуть, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився.

Українські війська продовжують утримувати частину міста, чинячи запеклий опір.

У Білому домі 1 травня заявили, що за останні пʼять місяців в Україні в боях у районі Бахмуту загинули 20 тисяч російських військових.

Але в Кремлі ці дані заперечили, заявивши, що Вашингтон не має достовірних відомостей про втрати Росії в Україні.