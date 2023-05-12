Втрати Росії у війні проти України перевищили 197 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 197 670 своїх військових, заявив вранці 12 травня Генеральний штаб Збройних сил України. За цими даними, близько 750 російських солдатів загинули за останню добу.

Щодо російської техніки, то в Генштабі навели такі дані про її втрати:

танки ‒ 3745 (п’ять – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7295 (+8)

артилерійські системи – 3068 (+15)

РСЗВ – 559 (+2)

засоби ППО ‒ 312 (+2)

літаки – 308

гелікоптери – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9)

крилаті ракети ‒ 970

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5996 (+12)

спеціальна техніка ‒ 393 (+2).

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.