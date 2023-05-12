«Жести доброї волі» чи запеклі бої? Як Росія може діяти під час наступу ЗСУ

ЗСУ готують наступ – невідомо де і коли, але його широко анонсує військово-політичне керівництво України, ознаки його підготовки бачать аналітики та журналісти.

Чому дії Росії зараз називають стратегічною обороною? Чому правильно називати плани України саме наступом, а не контрнаступом? Чим усе відрізнятиметься від подій осені, коли Сили оборони звільнили майже всю Харківщину та правобережжя Херсонщини? Про це Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) поговорили з незалежним військовим експертом, генерал-майором ЗСУ, керівником громадської організації «Аналітичний центр вивчення та протидії гібридним загрозам» Сергієм Савченком. Переповідаємо відповіді на головні питання.

Що Росія робить на фронті зараз

Росія перейшла до стратегічної оборони. Такого поняття як стратегічна оборона у військові науці не існує, проте воно використовується. Тут мається на увазі, що угрупування сил РФ на всій відстані лінії зіткнення не веде наступальних дій, а проводить стратегічну оборонну операцію.

Стратегічна оборонна операція передбачає створення великого угрупування сил по кожному з напрямків наступу. Швидше за все, Росія не має можливості наступати, тому і вимушена оборонятися.

Якою може бути ціль стратегічної оборонної операції Росії?

Замисел такої операції агресора може полягати у тому, щоб зупинити наступаючого противника, в даному випадку ЗСУ, на якомусь етапі і, вичерпавши наступальний потенціал, провести власний контрудар.

Обов’язково йдеться про зупинення на якомусь напрямку і це планується заздалегідь – так само, як і наступальна операція. А далі розпочинається бій.

Це вплине на контрнаступ ЗСУ?

Так, але не через те, що війська РФ перейшли до стратегічної оборони – бо вже напередодні осіннього контрнаступу ЗСУ агресор практично вичерпав свій наступальний потенціал і перейшов до оборони.

Що робитиме Росія цього разу?

– Навряд чи варто очікувати «жестів доброї волі». Швидше за все, Росія намагатиметься зупинити українські війська і буде битись до останнього. Цього разу немає куди відводити угруповання, крім як до Росії.

Найбільш ймовірно, що контрнаступ ЗСУ відбудеться на Півдні. Російські війська відійдуть до Мелітополя, Сили оборони України вийдуть до Азовського моря. Це означатиме, що все угруповання військ РФ, яке залишиться в Запорізькій, Херсонській області і Криму, буде відрізане по суші вздовж Азовського узбережжя. І навіть якщо Керченський міст ще лишатиметься, все одно це значно ускладнить логістику для агресора.

Якщо Росія не зупинить війну взагалі – що малоймовірно – вона намагатиметься утриматись і будь-що зірвати контрнаступ ЗСУ за будь-яку ціну. Не виключено, що РФ підготує контрударне угрупування. І коли ЗСУ зупиняться на якомусь етапі, буде проведений контрудар, можливо, на іншому напрямку. Якщо українські війська наступатимуть на Мелітополь, а контрудар проведений десь на Харківському напрямку.

Чи допоможуть Росії її лінії оборони?

Це точно не буде легка прогулянка. Водночас, завдяки сучасним високоточним засобам ураження є можливість зруйнувати ці фортифікаційні споруди. Невибухові загородження – приміром, зуби дракона – навряд будуть представлять велику загрозу просуванню ЗСУ.

Мінновибухові загородження – це більш серйозно. Опорні пункти – це теж більш серйозно. Але не можна степ від кінця до краю перегородити мінновибуховими загородженнями. Західні партнери надають Україні велику кількість техніки, серед іншого – і з подолання мінновибухових загороджень. Інший спосіб – обійти їх. Видно, де вони є.

Чому йдеться не про контрнаступ, а про наступ?

Контрнаступ – це коли противник наступав, вичерпав резерви, розтягнув свої фланги, його війська в наступальному бойовому порядку і в цей час він з вичерпаними резервами, без глибокої оперативної побудови, наноситься контрудар, який переходить у контрнаступ. Оце контрнаступ противника, який наступає. Дуже складно знайти слушний момент для переходу в такий контрнаступ. Але тут дуже зручні умови для нанесення удару.

У нас не контрнаступ, а наступ – наступ на підготовлену оборону противника. Чесно кажучи, з великою тривогою очікую цей наступ. Вірю в наших хлопців, вірю в командування, вірю врешті-решт в перемогу, але перемога ця буде складна і будуть тяжкі бої.

Цей наступ проходити буде без потужної авіаційної підтримки. Цей фактор буде грати проти нас, безумовно. Я розумію наші намагання прикрити надійно силами протиповітряної оборони. Підхід вірний за відсутності авіації. Порівняйте: щодня ми отримуємо зведення: наносяться авіаційні удари російською федерацією: їх там декілька десятків – 30, 40, 47 ударів, і наносяться авіаційні удари наші: до десятка. Будемо сподіватися, що завдяки засобам ППО, які отримані, вдасться не допустити противника навіть підійти до наших наступаючих сил.

Про тактику восени 2022-го

Я так розумію, що тоді готувалось одразу три удари: на Херсон, на Запоріжжя і на Харків. Всі очікували удар на Запоріжжя, а нанесли удар на Херсон, а після цього на Харків. І оцей удар на Харківському напрямку був несподіваний для противника.

Тактичну раптовість досягти можна. А взагалі раптовості наступу досягти неможливо. Зверху з космосу, шляхом контролю радіопереговорів, інтенсивності працюючих радіостанцій, засобів зв'язку все це абсолютно видно як божий день: і противнику, і нам.

Дуже важливу роль буде відігравати вогнева поразка противника. Наступальна операція починається з нанесення масованих вогневих ударів.

Чи є в історії приклади операцій подібних до тих, що готує ЗСУ?

Ааналогів того, що буде відбуватись, історія військового мистецтва поки що не знає. Те, що було – «Буря в пустелі», широкомасштабний військовий конфлікт, все-таки одна сторона значно поступалася іншій у військовому потенціалі. Коаліція була набагато технічно сильніша, ніж війська Іраку.

У війні Росії проти України обидві армії високооснащені. Хоча РФ використовує Т-34, у них і безпілотники, і авіація. Зіткнення таких двох потенціалів буде вперше в історії.

Людмила Федорчук, Світлана Кузьменко, Денис Тимошенко

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