Війська РФ розпорошують свої сили на півдні, бо не знають, де саме чекати контрнаступу – Гуменюк

Ситуація на Херсонському напрямку залишається напруженою, повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 11 травня.

«Ворог продовжує обстріли попри те, що все ж таки відчуває відтиснення з нашого боку і намагається займати позиції дуже обережно, тому що почувається неспокійно в цій смузі, над якою ми працюємо», – сказала вона.

За даними Гуменюк, російські сили щільно мінують лівий берег Дніпра, намагаючись завадити Силам оборони подолати річку і подальший суходіл.

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Речния також вказала на вивезення місцевого населення як підтвердження того, що загарбники намагаються облаштувати рубіж оборони.

«Але їхня паніка проглядається і полягає в тому, що вони не знають, з якого напрямку очікувати максимальної сили удару і саме тому вони розпорошують свої зусилля і на Запорізький напрямок, і на Херсонський», – додала Гуменюк.

Речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков напередоні заявив в ефірі Радіо Свобода, що російські військові на лівому березі Херсонщини, який є окупованим, постійно ходять в бронежилетах і зі зброєю, а їхній настрій – «дуже пригнічений».