Російським військам «є чим стріляти», попри заяви про брак боєприпасів – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 11 травня прокоментувала повідомлення про нібито брак боєприпасів у російських військових.

«Будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя. Нею воюють, а не інформують», – заявила Маляр.

Урядовиця вказала на те, що російське командування може спілкуватися між собою приватно, не оприлюднюючи відео та аудозвернення в соцмережах.

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«Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим», – підсумувала вона.

Засновник угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євген Пригожин 9 травня заявив, що міністерство оборони Росії так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів. Він стверджує, що Збройні сили України «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ.

За спостереженнями Інституту дослідження війни на 10 травня, українські сили провели успішні обмежені контратаки навколо Бахмута.