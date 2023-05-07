У Бахмуті та Мар’їнці тривають важкі бої. Армія РФ використовує запалювальні та фосфорні боєприпаси – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 7 травня.

Згідно з повідомленням, основні зусилля армія РФ зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках.

«Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом протягом доби ворог здійснив 39 атак… На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, ворог обстрілює місто запалювальними та фосфорними боєприпасами», – йдеться в повідомленні Генштабу.

Триває чотириста тридцять восьма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.