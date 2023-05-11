На звільненій Херсонщині скорочується тривалість комендантської години – ОВА

На звільненій від російських окупаційних військ частині території Херсонщини скорочується тривалість комендантської години, повідомила обласна військова адміністрація.



«З 16 травня вона (комендантська година – ред.) починатиметься о 21:00 і триватиме до 5:00», – йдеться в повідомленні.



ОВА нагадує, що під час комендантської години пересуватися та бути на вулицях населених пунктів заборонено.

Досі комендантська на вільній частині Херсонщини починалася о 20:00 і тривала до 6:00.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсону та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.