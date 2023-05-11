У Міноборони заявляють про зростання числа випадків мародерства сил РФ на окупованих територіях

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей стало більше випадків мародерства російськими військовослужбовцями, повідомила 11 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її даними, крадіжки почастішали з початку травня, особливо в дні, оголошені святковими та вихідними.
«Крадуть переважно майно та транспортні засоби під приводом нібито необхідності забезпечення евакуації населення», – пише Маляр.
Зокрема, за її словами, злочини зафіксовано в населених пунктах Токмак, Пологи, Камʼянка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка в Запорізькій області, а також у Скадовську на Херсонщині.
Маляр зазначає, що 7 травня до порту Бердянська прибуло чергове вантажне судно, яке російські військові можуть використовувати для переміщення вкраденого майна на територію анексованого Криму.
Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ