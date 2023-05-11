ВМС: Росія тримає в Чорному морі до 16 «Калібрів»

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок 11 травня перебувають вісім російських кораблів, серед яких два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до п’яти ворожих кораблів, з них один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до чотирьох ракет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли про 17 російських кораблів, зокрема три ракетоносії, на чергуванні в Чорному морі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські військові у ніч і рано-вранці 9 травня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що ймовірність подальших ракетних і авіаційних ударів по всій території України «залишається високою».