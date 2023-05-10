Росія тримає в Чорному морі три ракетоносії – ЗСУ

У Чорному морі станом на 11 годину 10 травня на бойовому чергуванні Росія тримає 17 кораблів, серед яких три ракетоносії «Калібрів» із загальним залпом до 24 ракет, повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – два ворожих кораблі; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет», – йдеться у повідомленні.

Вдень 9 травня у Військово-морських силах Збройних сил України заявили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні Росія утримує 14 бойових кораблів, серед яких є чотири носії «Калібрів» із загальним залпом до 32 ракет.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські військові у ніч і рано-вранці 9 травня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

Українська розвідка раніше казала про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.