У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв тримає Росія в Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія утримує 14 бойових кораблів, серед яких чотири носії «Калібрів» із загальним залпом до 32 ракет, повідомляє пресслужба командування Військово-морських сил Збройних сил України 9 травня.

«В Азовському морі – два ворожих кораблі; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет», – йдеться в повідомленні.

Українські військові зазначили, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 35 суден, із них вісім рухалось у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 36 суден, із них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк попереджала, війська РФ можуть завдати чергового ракетного удару протягом дня 9 травня зважаючи на «символізм», але «ворог може вичекати і вдатися до атаки вночі, або вже наступного дня».

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що російські військові у ніч і рано-вранці 9 травня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

Українська розвідка раніше казала про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.