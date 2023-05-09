«Нас не повинні лякати такі силові ігри»: Шольц відреагував на парад у Москві

Євросоюз не має боятися демонстрації Москвою військової могутності, а має продовжувати підтримувати Україну, наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи парад у Москві, який відбувся 9 травня, повідомляє Reuters.

«У 2200 кілометрах на північний схід звідси Путін сьогодні демонструє своїх солдатів, танки та ракети. Нас не повинні лякати такі силові ігри! Давайте залишатися непохитними в нашій підтримці України – стільки, скільки буде потрібно!», – зазначив Шольц.

У Москві 9 травня відбувається військовий парад із нагоди Дня перемоги. На трибуні разом із російським лідером Володимиром Путіним присутні премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменистау Гурбангули Бердимухамедоа, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також Олександр Лукашенко, який у Москві представляє Білорусь (США, Євросоюз та Україна легітимності фактичного правителя Білорусі не визнають).

У 2022 році на параді в Москві не було жодного лідера іноземної держави, в Кремлі тоді заявили, що вирішили їх не запрошувати.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що скорочень у програмі параду не передбачено. «Готується звичайний парад. Це все, що я можу сказати. Будет виступати президентом, як це зазвичай буває», – сказав речник.

Останніми тижнями заходи безпеки в столиці РФ суттєво посилили.