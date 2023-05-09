Кім Чен Ин привітав Путіна і Росію з Днем перемоги

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у листі своєму російському колезі Володимиру Путіну привітав Росію з Днем перемоги.

За даними державного Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), Кім Чен Чен висловив теплі вітання російському президенту, армії та народу за їхню боротьбу «за реалізацію міжнародної справедливості та захист глобального миру» проти так званих «імперіалістів».

«Перемога — це невідʼємна традиція Росії, і слава перемоги сяятиме в історії та триватиме вічно з Росією, навіть коли мине час і зміняться покоління», — написав Кім Чен Ин.

Лідер Північної Кореї заявив, що під керівництвом Путіна Росія «знищить усі виклики та загрози з боку ворожих сил» і переможе у своєму прагненні забезпечити «суверенітет, гідність і регіональну стабільність».

Північна Корея є однією з небагатьох країн, які прямо підтримують вторгнення Росії в Україну, і звинувачує Сполучені Штати та Захід у війні.