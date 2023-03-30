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Білий дім: Росія прагне отримати від Північної Кореї зброю в обмін на продовольство

Сполучені Штати раніше стверджували, що Пхеньян постачає Росії боєприпаси, але у КНДР це заперечували

Білий дім заявив, що має нові докази того, що Росія знову шукає зброю в Північній Кореї для війни в Україні, цього разу в рамках угоди, яка натомість забезпечить Пхеньян необхідним продовольством та іншими товарами. Про це повідомляє агенція AP.

«У рамках цієї запропонованої угоди Росія отримає від Пхеньяна понад два десятки видів зброї та боєприпасів», – заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. – «Ми також розуміємо, що Росія прагне відправити делегацію до Північної Кореї і що пропонує продовольство в обмін на боєприпаси»

Сполучені Штати раніше стверджували, що Пхеньян постачає Росії, зокрема ПВК «Вагнер», боєприпаси. Влада КНДР це заперечувала. Голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин назвав інформацію про постачання зброї від Північної Кореї «чутками та спекуляцією».

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