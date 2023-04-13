Північна Корея могла випробувати новий тип ракети великої дальності – Сеул

Північна Корея 12 квітня здійснила свій перший за місяць запуск міжконтинентальної балістичної ракети, можливо, вперше випробувавши нову мобільнішу ракету, яку важче виявити, заявили представники Південної Кореї.

Сеул засудив випробування 13 квітня як «серйозну провокацію».

Збройні сили Південної Кореї вважають, що Північна Корея запустила новий тип балістичної ракети, яка, ймовірно, використовує тверде паливо, заявив представник сил оборони на умовах анонімності.

Ракета пролетіла близько 1000 кілометрів і досягла максимальної висоти менше ніж 3000 метрів, що значно менше, ніж 6000 метрів, досягнуті під час деяких випробувань у 2022 році.

США також «рішуче засудили» випробування Пхеньяна.

Від початку 2022 року Північна Корея запустила близько 100 ракет, багато з яких здатні нести ядерну зброю і можуть уразити материкову частину США, Південну Корею чи Японію, повідомило агентство AP.

Раніше цього місяця Північна Корея випробувала підводний безпілотник Haeil-2 (що в перекладі означає «цунамі»), здатний нести ядерну боєголовку.