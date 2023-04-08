Північна Корея знову випробувала підводний безпілотник

Північна Корея випробувала підводний безпілотник Haeil-2 (що в перекладі означає «цунамі»), здатний нести ядерну боєголовку.

Як повідомили державні агентства, випробування проводилися в період з 4 по 7 квітня. Дрон подолав тисячу кілометрів, а потім планово здетонував під водою.

Пхеньян заявив, що в результаті випробування військовим КНДР вдалося перевірити здатність стратегічного підводного озброєння до смертельного удару.

Це третє відоме випробування підводного безпілотника Північною Кореєю з кінця березня. ЗМІ тоді повідомляли, що Пхеньян тестує озброєння у відповідь на військові навчання США та Південної Кореї. Маневри «Щит свободи» пройшли у середині березня. Американські та південнокорейські військові відпрацьовували сценарії щодо відбиття умовної атаки з боку КНДР.