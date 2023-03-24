КНДР заявила про випробування безпілотника для створення «радіоактивного цунамі»

Північна Корея заявила про випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом для створення «радіоактивного цунамі».

Центральне телеграфне агентство Кореї повідомляє, що нова зброя має таємно проникати у «ворожі води» та влаштувати підводний вибух, викликаючи «надмасштабне радіоактивне цунамі», яке знищить морські ударні групи та великі порти супротивника. Безпілотник назвали «Хаїль», що перекладається як «цунамі».

Корейські ЗМІ пишуть, що за випробуваннями спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який вважає спільні військові навчання США та Південної Кореї репетицією вторгнення.

Випробування нової зброї стало частиною навчань КНДР, що імітують ядерні удари за неназваними південнокорейськими цілями. Минулого тижня Південна Корея та Японія повідомили, що КНДР запустила дві ракети малої дальності у бік Японського моря.

Програми Північної Кореї щодо розробки балістичних ракет та ядерної зброї заборонені резолюціями Ради безпеки ООН. Однак Пхеньян заявляє, що розробка зброї необхідна для протидії «ворожій політиці» Вашингтона та її союзників.

У 2022 році КНДР здійснила 37 пусків і загалом запустила близько 70 ракет різної дальності. У ході цих навчань КНДР систематично запускала ракети у бік Японії та Південної Кореї.

Наприкінці січня міністри оборони США та Південної Кореї домовилися розширити програму спільних військових навчань. Сторони також планують розширити американську присутність у регіоні та доставити туди винищувачі F-22, F-35 та авіаносці з ядерними двигунами.