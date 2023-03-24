КНДР заявляє про імітацію ядерних атак за допомогою безпілотників і ракет

Північна Корея заявила, що її запуски крилатих ракет цього тижня були частиною симуляції ядерної атаки, яка також передбачала детонацію ймовірного підводного безпілотника. Про це повідомляє агенція АР.



Офіційне корейське центральне інформаційне агентство Пхеньяна (KCNA) повідомило, що лідер КНДР Кім Чен Ин контролював триденні навчання, які імітували ядерні контратаки на ворожі військово-морські засоби та порти, які включали вибухи імітаційних ядерних боєголовок.

KCNA заявило, що ці навчання були спрямовані на те, щоб попередити Сполучені Штати та Південну Корею про назріваючу «ядерну кризу», оскільки вони продовжують свої «навмисні, наполегливі та провокаційні військові навчання», які Північна Корея представляє як репетиції вторгнення.



Виступаючи перед законодавцями, міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп 23 березня сказав, що Північна Корея, ймовірно, ще не опанувала технологію для озброєння своєї найсучаснішої зброї, хоча визнає, що країна досягає «значного прогресу».



Північна Корея активізувала демонстрацію зброї у відповідь на військові навчання між Сполученими Штатами та їхнім союзником Південною Кореєю, спрямовані на протидію зростаючій ядерній загрозі Північної Кореї. 23 березня союзники завершили 11-денні навчання, які включали найбільше польове навчання за багато років, але очікується, що Північна Корея продовжить випробування зброї, оскільки Сполучені Штати планують найближчими днями відправити авіаносець для ще одного раунду спільних навчань.