США та Південна Корея узгодили протистояння ядерній загрозі КНДР

У Вашингтоні в середу відбулася зустріч президентів США Джо Байдена та Південної Кореї Юн Сук Йоля щодо перспектив співпраці у передусім протистоянні можливій ядерній загрозі з боку Північної Кореї. Як передають західні агенції, зокрема Reuters та Associated Press, сторони висловили стурбованість, що останніми місяцями КНДР пожвавила випробування нової зброї, включаючи ядерну. За результатами зустрічі США та Південна Корея представили спільний план дій.

США пообіцяли Південній Кореї підтримку. Американські підводні човни, зокрема ядерні ракетоносці, швартуватимуться у доках Південної Кореї – вперше за останні 40 років, проте розміщувати свої ядерні боєголовки на півострові США не планують.

Країни будуть проводити спільні навчання військових та ділитимуться стратегічною інформацією. У разі ядерного удару КНДР по Південній Кореї Вашингтон виступить «з негайною та рішучою відповіддю на всю силу альянсу, включаючи ядерні озброєння США», заявив Юн Сук Йоль.

«Водночас ми продовжуємо прагнути дипломатичних методів врегулювання напруженості щодо КНДР», – сказав Джо Байден. Він зазначив, що можливий ядерний удар США по КНДР призвів би до знищення правлячого в Пхеньяні режиму.

Крім того, країни домовилися розширювати економічне та торгове партнерство. Воно стосуватиметься в першу чергу технологій – виробництва електромобілів, мікрочіпів та батарей.

Сеул не має власної ядерної програми. Південна Корея та США стали союзниками 70 років тому після закінчення Корейської війни. Наразі на території Південної Кореї розміщено близько 28500 американських військовослужбовців.