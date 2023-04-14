Північна Корея підтвердила випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети

Державні ЗМІ Північної Кореї 14 квітня підтвердили, що напередодні країна випробувала нову твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету.

За повідомленням, метою випробування Hwasong-18 є «радикально підвищити» потенціал країни для ядерної контратаки.

Північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило, що випробуванням керував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який назвав нову ракету найпотужнішою зброєю своїх ядерних сил.

Кім пообіцяв і далі розширювати ядерний арсенал, щоб «постійно викликати крайнє занепокоєння і жах» у своїх суперників.

Напередодні представники Південної Кореї заявили, що Північна Корея здійснила свій перший за місяць запуск міжконтинентальної балістичної ракети, можливо, вперше випробувавши нову мобільнішу ракету, яку важче виявити.

Сеул засудив випробування 13 квітня як «серйозну провокацію».

Ракета пролетіла близько 1000 кілометрів і досягла максимальної висоти менше ніж 3000 метрів, що значно менше, ніж 6000 метрів, досягнуті під час деяких випробувань у 2022 році.

США також «рішуче засудили» випробування Пхеньяна.

Раніше цього місяця Північна Корея випробувала підводний безпілотник Haeil-2 (що в перекладі означає «цунамі»), здатний нести ядерну боєголовку.