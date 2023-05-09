Данілов щодо параду в Москві: «можуть крокувати мертві окупанти, які безславно загинули в Україні»

Президент РФ Володимир Путін під час параду в Москві з нагоди Дня перемоги має приймати «крокуючих мертвих окупантів, які безславно загинули в Україні», зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Декілька годин можуть крокувати «парадом» на «червоній площі» мертві російські окупанти, які безславно і без честі загинули в Україні. Це єдиний парад, який гідний приймати вбивця українських дітей Путін у свого ПВК-війська, і єдина правда, яку мають знати росіяни про свою країну», – написав Данілов.

У Москві 9 травня відбувається військовий парад із нагоди Дня перемоги. На трибуні разом із російським лідером Володимиром Путіним присутні премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменистау Гурбангули Бердимухамедоа, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також Олександр Лукашенко, який у Москві представляє Білорусь (США, Євросоюз та Україна легітимності фактичного правителя Білорусі не визнають).

У 2022 році на параді в Москві не було жодного лідера іноземної держави, в Кремлі тоді заявили, що вирішили їх не запрошувати.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що скорочень у програмі параду не передбачено. «Готується звичайний парад. Це все, що я можу сказати. Будет виступати президентом, як це зазвичай буває», – сказав речник.

Останніми тижнями заходи безпеки в столиці РФ суттєво посилили.