Через обстріли без світла залишається частина споживачів у шести областях – енергетики

Ракетні удари російської армії ввечері 8 травня та в ніч проти 9 травня не завдали пошкоджень українським електростанціям та магістральним мережам, зазначили в пресслужбі «Укренерго».

Через обстріли російської армії зафіксовані пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областях, кажуть енергетики.

«Зокрема, у Чернігівській області внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку (9 травня – ред.) на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням», – розповіли в «Укренерго».

За даними пресслужби, виробництво електроенергії «наразі повністю покриває споживання». Енергетики уточнили, що завдяки водопіллю, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби.

«Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції. Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній», – підсумували в «Укренерго».

Водночас, в пресслужбі Міненерго уточнили, що впродовж доби вдалось повернути світло для 21,5 тисячі споживачів, більшість із них – це абоненти в Запорізькій та Херсонській областях.

«Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності», – зазначили в відомстві.

Від жовтня минулого року російські війська випустили по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет і дронів, більш ніж 250 із них влучили у ціль. Внаслідок цього було пошкоджено 43% магістральних мереж. Крім того, через окупацію наразі понад 10 ГВт встановлених потужностей генерації недоступні українській енергосистемі. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також низка ТЕС і більшість вітрових та сонячних електростанцій.