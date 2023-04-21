НКРЕКП досі не ухвалила порядок проведення аукціонів на експорт електроенергії – «Укренерго»

Експорту електроенергії до Європи наразі заважає відсутність порядку проведення спільних аукціонів із доступу до міждержавних перетинів – про це заявила державна компанія «Укренерго» 21 квітня.

При цьому затвердження такого порядку компанія назвала відповідальністю Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

«НЕК «Укренерго» протягом кількох років неодноразово зверталася до Регулятора з проханням затвердити такий порядок за європейськими правилами. Фахівці «Укренерго» надавали для цього всі необхідні дані та документи», – стверджують у компанії.

Крім того, «Укренерго» закликає ухвалити зміни до закону «Про ринок електричної енергії» та Податкового Кодексу.

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«Незважаючи на те, що Регулятор досі не ухвалив відповідного європейським правилам Порядку проведення спільних аукціонів на доступ до міждержавного перетину, «Укренерго» продовжує працювати з партнерами і робити все можливе, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках того регуляторного поля, яке наразі встановлене НКРЕКП», – додає пресслужба.

За повідомленням, наразі триває експорт електроенергії з Украни до Польщі та Молдови.

Раніше НКРЕКП заявила про позапланову невиїзну перевірку «Укренерго». Комісія пояснила це тим, що компанія нібито не надала інформацію про підготовку до аукціонів із розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів для експорту електроенергії до Словаччини.

Експорт зупинився торік у жовтні після початку масованих атак військ РФ на українську енергосистему. Після стабілізації ситуації навесні 2023 року його частково поновили.