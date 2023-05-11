Генштаб: бої за Бахмут і Мар’їнку тривають, відбито 39 атак

Українські військові протягом доби відбили 39 атак російських сил на чотирьох напрямках на сході України, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі також повідомили, що минулої доби загарбники завдали одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині, а також 45 авіаційних ударів і здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської області.

«Постраждали мирні люди, зруйновані й пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору», – наголосили в командуванні.

Напередодні командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.



Сирський додав, що українські військові тримають фронт та не дають противнику просунутись вперед, битва за Бахмут триває.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці 10 травня повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас він наголошував, що треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.

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