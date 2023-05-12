Українські військові відбили 44 атаки сил РФ на Донбасі – Генштаб

Українські військові за минулу добу відбили 44 атаки російських сил на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Мар’їнському напрямках на сході України, де загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля, повідомив вранці 12 травня Генеральний штаб Збройних сил України.

Найзапекліші бої й далі тривають за міста Бахмут і Мар’їнка, йдеться в повідомленні.

«На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва… На Бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок… На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки… На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки в районі Мар’їнки», – повідомили в командуванні.

За повідомленням, на цих напрямках війська РФ також завдають авіаційних й артилерійських обстрілів по населених пунктах.

Днями командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Сирський додав, що українські військові тримають фронт та не дають противнику просунутись вперед, битва за Бахмут триває.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці 10 травня повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас він наголошував, що треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.

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