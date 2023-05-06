Зеленський нагородив піхотинців, двоє з них стали Героями України

Уточнення: в першому варіанті новини йшлося про те, що полковник Сергій Сірченко нагороджений посмертно. Це не відповідає дійсності, Радіо Свобода просить вибачення за помилку

Президент України Володимир Зеленський 6 травня з нагоди Дня піхоти вручив військовим державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки, зокрема звання Героя України – Сергію Сірченку та Валерію Глєбову (останньому – посмертно).

На урочистостях у Маріїнському палаці Зеленський відзначив, що «зараз Україна значно міцніша, ніж торік чи в будь-який інший рік цієї війни за свободу і незалежність нашої держави»

Командир 56-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Сірченко брав участь у стримуванні збройної агресії в Луганській та Донецькій областях з 2014 до 2018 року. У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дозволило забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади. Виконував бойові завдання в Запорізькій області, на Донеччині, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також Зеленський передав «Золоту зірку» доньці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 до 2021 року. Його підрозділ утримував ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводив наступальні дії, згодом цей підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в місті Бахмуті, де під час мінометного обстрілу зазнав смертельного поранення.

Нагороди також отримали ще 14 військовослужбовців – бійці були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни».