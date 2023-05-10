Мер Мелітополя повідомляє про вибухи на окупованому Запоріжжі

На Запорізькому напрямку тривають вибухи, повідомляє мер окупованого Мелітополя Іван Федоров 10 травня.

«На Запорізькому напрямку окупантам гаряче. Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку», – заявив він.

Читайте також: В окупованому Мелітополі від вибуху постраждав призначений Росією чиновник

Федоров додав, що подробиці має повідомити Генеральний штаб Збройних сил України.

Редакція наразі не може перевірити ці дані незалежно.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях.