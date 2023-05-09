Окупанти в Бердянську панікують – очільниця МВА 

Очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я», що до Бердянська вивозять представників окупаційної влади захоплених міст і сіл Запорізької області, тих, хто з ними співпрацював, а також дітей.

Посилаючись на інформацію від містян, вона також зазначила, що разом із цивільним населенням до міста прибувають і російські військові.

«З цивільними була лише третина автобусів, а решта – з російськими військовими. Мирне населення вивезли до нашого Бердянську, а армію загарбника у бік Маріуполя. Ми поки що не розуміємо, це на укріплення Донецького напрямку або їх вивозять до Росії. Тобто росіяни використали людей з тимчасово окупованих територій як «живий щит» для своїх солдатів», – розповіла очільниця МВА.

Вона також каже про «певні панічні настрої серед окупантів, які зараз спостерігаються у захопленому місті».

«Окупанти вже почали панікувати, патрулі стоять на нашому Мелітопольському шосе та перевіряють всі цивільні машини, у тому числі евакуйованих», – додала Гліцина.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Днями призначена Кремлем «влада» окупованої частини Запорізької області заявила про евакуацію жителів низки населених пунктів, розташованих біля лінії фронту.

Раніше в МАГАТЕ підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, окупованого міста на Запоріжжі, де мешкає більша частина персоналу захопленої військами РФ Запорізької АЕС. Український мер міста Дмитро Орлов також заявив, що окупаційна влада закрила паспортні столи і низку адміністративних управлінь в Енергодарі та вивозить документи й обладнання.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з окупованої частини Запорізької області російська сторона евакуйовує окупаційну владу, так звану народну міліцію та їхні родини.