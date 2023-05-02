У Мелітополі вранці пролунав вибух – Федоров

В окупованому російськими військами Мелітополі вранці пролунав вибух, повідомив мер міста Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території.

«Ранок у тимчасово окупованому Мелітополі почався з бавовни. Одиночний вибух чули о 6:45 жителі північних районів міста. Відразу після по вулицях промчався вже звичний для окупантів Мелітополя набір – поліція та швидка», – написав він у телеграмі.

Через окупацію Росією частини південних територій України редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Про вибухи в цьому окупованому місті повідомляється регулярно.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані неназваних українських і російських джерел, повідомила, що саме до Мелітополя Росія перенесла командування південним фронтом після виходу російських військ з Херсона.