Окупанти планують «евакуювати» з ЗАЕС понад 3 тисячі працівників – «Енергоатом»

Російські окупанти хочуть «евакуювати» близько 3100 працівників Запорізької атомної електростанції, повідомляє пресслужба «Енергоатому».

У відомстві зазначають, що в першу чергу мова йде про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із окупаційною «Эксплуатирующей организацией Запорожской АЭС» та членів їхніх родин.

«Водночас нагадуємо, що працівникам ЗАЕС виїзд із міста рашисти заборонили майже від початку окупації. Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодару до Ростовської області РФ вже вивезли частину сімей запорізьких атомників», – повідомили в пресслужбі.

У «Енергоатомі» наголосили, що таким чином «російські окупати доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію ЗАЕС, оскільки нині там катастрофічно катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу».

У пресслужбі також зазначають, що «вживають всіх можливих заходів» щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації.

Через окупацію Росією частини південних територій України та з огляду на бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.