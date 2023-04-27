Росія облаштувала бойові позиції на дахах будівель реакторів ЗАЕС – розвідка Британії

Російські військові облаштували вогневі позиції на дахах кількох корпусів Запорізької АЕС, яку вони захопили у березні 2022 року, повідомила 27 квітня розвідка Великої Британії.

«На знімках видно, що до березня 2023 року російські війська облаштували бойові позиції з мішками із піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції. Росія контролює ЗАЕС від березня 2022 року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твіттері Міністерства оборони Британії.

У розвідці зауважили, що Росія, ймовірно, звела ці позиції, тому що її «дедалі більше» турбують перспективи великого наступу України.

«Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо навколо атомної електростанції будуть відбуватися бойові дії», – кажуть у британському відомстві.

Водночас там наголошують, що «пряме катастрофічне пошкодження реакторів» є малоймовірним за найбільш вірогідними сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції «дуже сильно укріплені».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну. «Енергоатом» заявляв про тиск російських військових на персонал станції. Також Росія та Україна звинувачували один одного в обстрілі станції.

У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії 21 квітня йдеться про те, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції чули обстріли майже щодня протягом останнього тижня.

Перебуваючи нещодавно в Україні, голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що працює над компромісним планом безпеки для ЗАЕС, і застеріг від посилення військової активності навколо неї.