«Плівки Богуслаєва-2»: як президент «Мотор Січі» блокував передачу гелікоптера для української армії 

«Поводьтесь жорстко, не кланяйтесь, не просіть, щоб вони знали, бл***. А гелікоптер треба забрати». Так, у квітні 2022 року керівник стратегічно важливого підприємства «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, роздаючи вказівки підлеглим, блокував передачу гелікоптера українській розвідці для виконання бойових завдань на фронті.

Раніше «Схеми» опублікували фрагменти розмов Богуслаєва з бізнес-партнерами та підлеглими, а також документи, які свідчили про те, що українське стратегічне підприємство «Мотор Січ» роками підсилювало обороноздатність Росії шляхом постачання туди унікальних українських виробів – авіадвигунів для штурмової авіації та запчастин до них. Це відбувалось навіть після лютого 2022 року.

Але виявилося, що прийнятним для тодішнього керівника «Мотор Січі», схоже, було не лише посилення армії противника, але й послаблення української обороноздатності у розпал великої війни.

Про те, як Богуслаєв до цього доклався і хто йому в цьому допомагав – «Схеми» розповідають за допомогою нових, неопублікованих раніше записів його розмов, які журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах і верифікували за допомогою незалежної американської експертизи.

«Маленькі неприємності»

21 квітня 2022 року. 57-й день повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України. В цей день Україна вимагає від РФ терміново відкрити гуманітарний коридор з «Азовсталі». Маріупольський комбінат, в якому перебувають тисячі цивільних і сотні поранених військових, постійно бомбардує російська армія.

В цей же день інша російська ракета, яка влучить по Запоріжжю, травмує вісьмох мешканців. Місту, почесним громадянином якого на той момент був Богуслаєв – як керівник стратегічного підприємства в регіоні.

«В нас тут ще маленькі неприємності йдуть», – каже Богуслаєву в цей же день, 21 квітня 2022-го, у телефонній розмові директор з маркетингу та торгівлі АТ «Мотор Січ» Павло Касай.

Але ні, Павло Касай доповідає шефу не про російські обстріли міста чи загальну ситуацію в країні. Причина тривожного дзвінка – вилучення гелікоптера Мі-2.

– В нас був вертоліт у Понікаревича, на модернізації. Ви ж пам’ятаєте, цей медичний, – продовжує розповідати Касай.

– Так, – відповідає президент «Мотор Січі».

– І зараз до нього прийшли, місцева адміністрація, Дніпровська адміністрація. Разом з ГУРівцями, я так розумію, і намагаються в нього реквізувати його на користь війни. Ну, зі складанням акту, з оціночною вартістю, з усіма справами.

Згаданий Олександр Понікаревич – це директор авіаційної компанії «АгроавіаДніпро», яка декілька років тому у співпраці із «Мотор Січчю» оголосила про розробку модернізованого Мі-2.

Що відбулось 21 квітня минулого року?

На той час, коли вже два місяці як тривала велика війна – військовим знадобився гелікоптер, щоб боронити українську територію. І вони прийшли за ним на «Мотор Січ». Тоді борт був на обслуговуванні на Дніпропетровщині.

У телефонних розмовах Богуслаєв визнає, що розвідники мають на це право. Примусове відчуження або вилучення майна з приватної власності для потреб держави прописане у законі «Про правовий режим воєнного стану».

– Вони показують закон про те, що вони мають право вилучати, – казав Понікаревич Богуслаєву в той день.

– Ну зрозуміло, воєнний час – вони мають право.

– Так.

Але, попри це, візиту українських розвідників він не радий.

«Ми працювати так не будемо. Безкоштовно ми не будемо працювати», – каже Богуслаєв.

Утім, від Понікаревича Богуслаєв дізнається, що військові збираються компенсувати вартість гелікоптера.

– Вони кажуть, що заплатять за це. Там оцінкою зараз займаються, роблять. Це не безкоштовно. Вони збираються за нього заплатити, – каже Понікаревич.

– Заплатити? – перепитує Богуслаєв.

– Так, так.

– Ну тоді це не конфіскація.

– Ні, це вилучення з відшкодуванням збитків називається. Просто треба, щоб хтось приїхав, і правильно склали цей акт.

Але на рішення Богуслаєва не віддавати борт це все одно не вплинуло.

Можливо, це пов’язано із тим, що він вже тоді чекав приходу Росії і допомога українській армії могла нашкодити його «імунітету»? І тому не вбачав необхідності бодай чимось допомагати Збройним силам України?

Як раніше розповідали «Схеми», Богуслаєв проводив перемовини з представниками російського військово-оборонного комплексу. Ось декілька цитат:

– Якщо Путін кінчить, потім націоналісти нас кінчать, бл***? – казав Богуслаєв у іншій розмові, 18 березня 2022 року, генеральному директору АТ «Борисфен» (РФ) Петру Кононенку.

– Він не кінчить, він закінчить, – відповідав Кононенко.

– Він не кінчить, він закінчить, – відповідав Кононенко. «Нехай В’ячеслав Олександрович не переживає, ми його бережемо, як око», – 17 березня 2022-го передавав Кононенко Богуслаєву слова командувача протиповітряною обороною сухопутних військ Росії Олександра Лєонова.

– Я думаю через Крим ми швидше до вас прийдемо, – казав Кононенко Богуслаєву.

– Ну дай Бог, – відповідав Богуслаєв.

На тлі таких перемовин з російськими бізнес-партнерами 21 квітня президент «Мотор Січі» робив все, щоб зупинити передачу гелікоптера українським військовим. В той день він здійснює декілька дзвінків, вимагаючи блокувати цей процес.

– Що Наталія Борисівна каже? – запитував Богуслаєв в Касая 21 квітня 2022-го.

– Це Міністерство оборони, але це ГУР, все ж таки, це Головне управління розвідки. Зараз Гена не відповідає, у них зустріч з керівником цього відділу, цього підрозділу. Гена в курсі справи – має зараз з ними…з ним це питання обговорювати. Наталія Борисівна теж зі свого боку підключилась, – відповів Касай.

«Гена» – це Геннадій Касай – народний депутат зі «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Виходець з «Мотор Січі» та брат директора з маркетингу цього ж підприємства Павла.

Про Наталію Борисівну Ульяненко «Схеми» також згадували у минулому розслідуванні. Вона – керувала київською філією «Мотор Січі», була помічницею ще народного депутата Богуслаєва, радницею начальника Генштабу на громадських засадах і – впритул до затримання президента корпорації – була радницею головнокомандувача.

«Наталія Борисівна зʼясовує. По-перше, треба начальнику дати телеграму… Начальнику Генштабу?» – казав в одній з розмов Богуслаєв.

І взагалі, судячи з кількості згадок її імені під час інших розмов з Богуслаєвим на інші теми, Ульяненко мала вплив на ухвалення рішень на користь Богуслаєва в різних владних кабінетах, в тому числі на рівні Генштабу.

Ось ще декілька прикладів.

«Вже всіх там на вуха поставила. Ось товариш, зараз він – заступник начальника Генерального штабу, а він був на нараді, і я йому сказала: «Тепер м’яч на твоєму боці вже давно. Давайте хід цьому всьому». І він вже дав доручення, і ці всі документи пішли в роботу. Вже доповіли головнокомандувачу, начальнику Генштабу, тобто все це пішло, В’ячеславе Саничу», – казала в телефонній розмові Ульяненко Богуслаєву 22 липня 2022 року.

А це фрагмент з розмови, яка відбулася між ними теж у липні минулого року, двома днями раніше.

– Мафія, що я можу з мафією зробити? Нічого я не можу зробити, – казав Богуслаєв.

– Так, ви її можете тільки очолити, В’ячеславе Олександровичу, – сміючись, відповідала Ульяненко.

«Поводьтесь жорстко… Гелікоптер треба забрати»

Але варто повернутись до 21 квітня 2022 року. Паралельно із дзвінками-вимогами вплинути на вилучення гелікоптера Богуслаєв в той день роздавав своїм підлеглим і практичні вказівки.

«Формуляри з мого вертольота сховай там, бл***», – казав Богуслаєв Понікаревичу в той день.

– Жоден пілот не сяде на нього. Говори, що немає, бл***, а то заберуть мій гелікоптер, – казав Богуслаєв.

– Та ні-ні, там все… то все приховали, за те не хвилюйтесь, – заспокоював його Понікаревич.

Формуляр – це обов’язковий для повітряного судна документ, в якому вказується повна інформація: заводський номер, дата виготовлення тощо.

«Ти розладнай РДЦ (регулятор двигуна цифровий – ред.) на цьому гелікоптері. Розладнай РДЦ, щоб вони не злетіли, і все», – наказував Богуслаєв 21 квітня минулого року працівнику обслуговуючої компанії «Дніпроавіасервіс» Олександру Корнієнку.

РДЦ – це ключова запчастина, без якої неможлива робота двигуна.

А ось що казав Богуслаєв іншому підлеглому – керівнику відокремленого підрозділу «Мотор Січі» Ігорю Костюку:

«Знімай. Лопаті вони знайдуть. Лопаті важко сховати, а агрегат знімайте, все сховайте, бл***.

«Поводьтесь жорстко, нічого там, не кланяйтесь, не просіть, щоб вони знали, бл***... А гелікоптер треба забрати».

Попри вказівки Богуслаєва приховати від розвідників гелікоптер, військові все ж склали акт про вилучення майна і таки його вивезли.

– Піднімайте скандал. Ми все одно будемо оформлювати до суду. Будемо чекати, коли буде суд, бл***, і будуть вони платити, – казав Богуслаєв своєму консультантові на «Мотор Січі» Івану Божкову.

– Так, так, – відповідав Божков.

– Я не відстану від цього. Я зараз дав завдання, ми начальнику Генерального штабу зараз повідомимо, що в нас забрали техніку.

– Так.

– Вони, бл***, будуть в мене просити стояти на ногах.

На відео за 2021 рік з презентації гелікоптера можна побачити, як виглядає саме той гвинтокрил, через який Богуслаєв пообіцяв скандал, суд та проблеми для українських розвідників.

«Схеми» звернулись за коментарем до Геннадія Касая. Він відповів, що не хоче спілкуватися телефоном, і запропонував «записати відео», але більше на зв’язок із журналістами народний депутат так і не вийшов.

Згадана раніше Наталія Ульяненко погодилась на відео-запис її коментаря. На запитання щодо нової підозри її колишньому керівнику – у протидії ЗСУ – відповіла:

– По-перше, я – не обвинувач, я – не прокурор і не слідчий. Зі свого боку я можу сказати тільки одне, що скільки зробив Богуслаєв для Збройних сил – стільки не зробило жодне підприємство України, – відповіла Ульяненко.

– Вам про цей випадок щось відомо?

– Я дізналася від моїх колег на заводі, що приїхали підрозділи ГУР та хочуть забрати в нас гелікоптери.

– А з кимось ви розмовляли з приводу цього гелікоптера?

– Щось я не пам’ятаю, от не пам’ятаю.

– В розмовах Павла Касая з паном Богуслаєвим вони згадують, що ви теж підключились.

– Що мене інформували, що гелікоптери забрали?

– Не забрали ще, а що ви підключились для вирішення цього питання, «на рівні Генерального штабу».

– Ні. По-перше, Генштаб тут не має жодного стосунку. У нас як тільки щось трапиться, то Генеральний штаб. Що стосується цього Мі-2, чесно, я взагалі не знаю, який він, які лопаті. Просто так він не міг дати команду «не віддавати». От не міг.

Вже під час розмови з’ясувалось, що Наталія Ульяненко, з її слів, і після арешту Богуслаєва продовжує працювати на «Мотор Січі» – підприємстві, яке нині під контролем держави, в управлінні Міноборони України.

– Зараз я (працюю – ред.) на нашому підприємстві «Мотор Січ». Виключно. Мене нове керівництво залишило. Я тим самим і займаюсь. Стурбована нашими замовленнями, нашою роботою, щоб ми вчасно все здали Збройним силам, – розповіла Наталія Ульяненко.

– У вас залишились контакти з кимось з Генштабу, з Міноборони…? – запитав журналіст «Схем».

– Звісно, друзі є, їх багато.

– Можете когось назвати?

– Я би не хотіла цього робити. Є дуже багато і генералів, і офіцерів, звісно.

В історії з вилученням Мі-2, судячи з записаних розмов Богуслаєва, головне питання, яке непокоїло президента «Мотор Січі» – це гроші, тут і зараз. На цей та інші гелікоптери «Мотор Січі» у нього були інші плани.

У розпорядженні «Схем» є лист, підписаний Богуслаєвим. У травні минулого року він скаржився міністру оборони Олексію Резнікову на примусове вилучення розвідниками декількох гелікоптерів. І стверджував, що використовувати їх не можна. Ризиковано для життя. Один із гелікоптерів, про які йшлося в листі за особистим підписом Богуслаєва – Мі-24.

«Враховуючи зазначене, експлуатація неминуче призведе до високого рівня можливості настання авіаційних пригод з його участю різного ступеню тяжкості, які не виключають руйнування та загибель людей», – йшлося в цьому листі.

Але цей же гвинтокрил, саме з таким бортовим номером – серед низки інших – за два місяці до цього завод Богуслаєва пропонував українським армійцям на продаж.

Про це свідчить документ, який також є у розпорядженні «Схем» – а саме: лист за підписом директора з маркетингу Павла Касая. З приміткою про готовність до продажу і поставки українській армії «негайно».

«Богуслаєв, пенсіонер»

«Побудував три заводи. Складальний, гелікоптерний, редукторний. Побудував тренажерні зали і лопатні. Лопаті почали робити з нуля. Жах, бл***, що за країна. Просто жах», – казав на одному з судових засідань Богуслаєв.

Про нову підозру за статтею «перешкоджання законній діяльності Збройних сил України» – Богуслаєву повідомили 28 березня цього року. Раніше він отримав підозру ще за трьома іншими статтями: колабораційна діяльність, робота на державу-агресора Росію, сприяння діяльності терористичної організації.

Під час судового засідання Богуслаєв заявив, що ні в чому не винен, а блокування передачі гелікоптера розвідникам пояснив робочим процесом – необхідністю замінити тип лопатей.

«Я казав: «Не можна, тому що військові сертифікували металеві лопаті, не давайте їм композитні». Вмовили – і я підписав цей документ. Сам. Я не можу один боротися проти системи. Але я сподіваюсь, що все ж таки суд є суд. Зрештою, правда стане на своє місце», – казав в суді Богуслаєв.

Суд зрештою вирішив продовжити Богуслаєву термін ув’язнення – до 27 травня.

– Чи надавали ви комусь вказівки розібрати гелікоптер чи сховати документи? – запитав в Богуслаєва журналіст «Схем» після судового засідання.

– Я пішов, не треба розписуватись? – проігнорував запитання журналіста Богуслаєв, звертаючись до працівників суду.

– Чи надавав якісь вказівки пан Богуслаєв розібрати гелікоптер чи сховати документи? – запитав журналіст в адвоката Богуслаєва Руслана Волинця.

– На цьому гелікоптері, про який йде мова, стояли такі лопаті, які були несертифіковані Міністерством оборони. Так він хотів, щоб замінили і поставили ті, які сертифіковані. Якщо б цей гелікоптер впав із технічних причин, як ви думаєте, хто б ніс відповідальність? Генеральний конструктор, хто підписав. А хто підписав? Богуслаєв, – відповів захисник.

Тепер колишній керівник «Мотор Січі» підписує листи так: «Богуслаєв, пенсіонер». Це його підпис – під зверненням до Офісу президента України із проханням включити його в список на обмін з Російською Федерацією. В листі не вказана дата, але за інформацією «Схем» він направив його 20 березня цього року.

Ймовірно, Богуслаєв розуміє свою цінність для Росії, пропонуючи себе на обмін, як людини з величезним багажем цінних знань про вертолітну галузь та українське авіабудівництво. За збігом, днями в РФ заговорили про кризу з двигунами для вертольотів – з ними у Росії нині дефіцит.

«Основним вузьким місцем на сьогодні є гелікоптерні двигуни. Потреба на сьогодні – понад 500 двигунів», – казав голова міністерства промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров.

Які шанси у Богуслаєва на обмін?

«Схеми» запитали в Офісу президента та Головного управління розвідки Міноборони України.

«Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами», – повідомив у коментарі журналістам представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.