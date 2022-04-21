Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранені 8 людей – прокуратура

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю 21 квітня поранень зазнали восьмеро людей, повідомляє Запорізька обласна прокуратура. У відомстві зазначають, що за фактом події розпочали кримінальне провадження про порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, 21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю з метою чергового ураження об’єктів інфраструктури міста. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає», – йдеться у повідомленні Запорізької обласної прокуратури.

«Укрзалізниця» 21 квітня також повідомляла, що вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Замінити їх планувалося під час перебування потягу до Кривому Розі.

Також у Запорізькій ОВА зазначають, що удари відбулися в районі острова Хортиця. Зокрема, пошкоджено профілакторій одного з підприємств, де і отримали травми восьмеро людей.

«21 квітня 2022 року, о 12:45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на остров Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом. О 13:30 росіяни завдали другий удар ракетою, яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємтсв. Постраждало 8 громадян», – йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше, вдень Запорізька ОВА поінформувала про «два прильоти» по Запоріжжю. В адміністрації деталі інциденту не розголошували.