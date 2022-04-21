Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю поранені 8 людей – прокуратура

Внаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю 21 квітня поранень зазнали восьмеро людей, повідомляє Запорізька обласна прокуратура. У відомстві зазначають, що за фактом події розпочали кримінальне провадження про порушення законів і звичаїв війни.
«За даними слідства, 21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю з метою чергового ураження об’єктів інфраструктури міста. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає», – йдеться у повідомленні Запорізької обласної прокуратури.
«Укрзалізниця» 21 квітня також повідомляла, що вибуховою хвилею та уламками вибито вікна в чотирьох вагонах поїзда №119/120 Запоріжжя-Львів. Замінити їх планувалося під час перебування потягу до Кривому Розі.
Також у Запорізькій ОВА зазначають, що удари відбулися в районі острова Хортиця. Зокрема, пошкоджено профілакторій одного з підприємств, де і отримали травми восьмеро людей.
«21 квітня 2022 року, о 12:45 російська армія запустила крилату ракету по Запоріжжю. Вона впала на остров Хортиця в районі мосту Преображенського. У той час залізничним полотном мосту рухався евакуаційний потяг Запоріжжя-Львів, в якому вибуховою хвилею вибило вікна чотирьох вагонів. Також вилетіли вікна автівок, які рухалися мостом. О 13:30 росіяни завдали другий удар ракетою, яка також влучила в острів Хортиця. Внаслідок нього пошкоджена будівля санаторію-профілакторію одного з підприємтсв. Постраждало 8 громадян», – йдеться у повідомленні ОВА.
Раніше, вдень Запорізька ОВА поінформувала про «два прильоти» по Запоріжжю. В адміністрації деталі інциденту не розголошували.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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