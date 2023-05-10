Президент Чехії не виключив, що Україна може отримати штурмовики L-159

Чехія може надати Україні частину своїх винищувачів L-159 для підтримки запланованого контрнаступу, заявив у середу президент Чехії Петр Павел.

«Варто подумати, чи ми можемо надати Україні наш літак L-159», – сказав Павел в інтерв’ю Чеському громадському радіо.

«Як літаки безпосередньої бойової підтримки вони також можуть суттєво допомогти Україні у контрнаступі», – сказав він.

За словами президента, рішення про передачу, як і будь-якого військового обладнання, має затвердити уряд.

L-159 – легкий багатоцільовий штурмовик чеського виробництва, призначений для авіаційної підтримки сухопутних військ, розвідки та частково – для виконання бойових завдань у повітрі.

Павел також повідомив про погоджене рішення про дві одиниці ЗРК «Куб» для України.

Напередодні прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори про можливу передачу Україні винищувачів F-16 тривають, втім рішення ще немає.