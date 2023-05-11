Міноборони Росії активізувало схему вербування в’язнів для війни проти України – розвідка Британії

Від початку 2023 року російське Міністерство оборони активізувало схему вербування в’язнів для війни в Україні, заявили у розвідці Великої Британії. Ймовірно, лише за квітень 2023 року вдалося залучити до 10 тисяч в’язнів, повідомило Міністерство оборони Британії, цитуючи дані розвідки.

«Від літа 2022 року в’язні були основною групою новобранців для діяльності ПВК «Вагнер» в Україні. Проте угруповання, швидше за все, втратило доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли його публічна ворожнеча з Міноборони Росії загострилася», – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що кампанія Міністерства оборони Росії з вербування в’язнів є частиною ширших інтенсивних зусиль російської армії, щоб збільшити свою чисельність і водночас уникнути впровадження нової обов’язкової мобілізації, «яка була б дуже непопулярною серед російської громадськості».

Від літа минулого року «Вагнер» завербував тисячі в’язнів із пенітенціарних установ по всій Росії для війни проти України. У лютому засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що більше не має права вербувати в’язнів.

За даними офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну станом на лютий 2023 року загинули або зазнали поранення понад 30 тисяч найманців ПВК «Вагнер».