Росія: Пригожин заявив про розвʼязання конфлікту з оточенням Кадирова після втручання Путіна

Конфлікт очільника угруповання «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина з оточенням глави Чечні Рамзана Кадирова обговорювався на скликаному президентом Росії засіданні Ради безпеки. Таке твердження пролунало в коментарі Пригожина, який 3 червня в телеграм-каналі заявив про розвʼязання конфлікту.

Йдеться про висловлювання родича Кадирова, депутата Державної думи Росії Адама Делімханова, голови чеченського парламенту Магомеда Даудова та командира підрозділу «Ахмат» Апти Алаудінова, зроблені 1 червня.

Вони критикували Пригожина за значні втрати та критику чиновників, Делімханов запропонував Пригожину призначити «час і місце», де йому «пояснять, що йому незрозуміло», Даудов запропонував ватажку угруповання «зустрітися особисто» та «поговорити, як чоловік із чоловіком».

Того ж дня із заявою виступив командир угруповання «ПВК Вагнера» Дмитро Уткін (його позивний «Вагнер» дав назву організації). Він сказав, що найманці готові «поговорити», тому що знайомі з оточенням Кадирова «ще з першої та другої війни в Чечні» (ймовірно, це натяк на те, що Уткін та інші ветерани чеченських воєн воювали проти Делімханова та Даудова, коли ті були на боці тодішньої влади Чеченської республіки Ічкерія).

Пригожин також сказав, що йому зателефонував Кадиров, і вони «домовилися спустити цю історію на гальмах». Подробиці втручання Путіна він не розкрив, зазначивши лише, що не коментував слова Делімханова і Даудова, тому що «будь-яка моя відповідь могла трактуватися як розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

За словами голови угруповання, конфлікт із кадирівцями розпалювався «однією з веж Кремля», яка «не розуміє, що творить». За його словами, зʼясування відносин між кадирівцями та вагнерівцями могли б призвести до масштабного кровопролиття, хоча «переможець був би цілком очевидний».

Пригожин заявив, що оточення Кадирова виступило проти нього та угруповання одразу після того, як він розповів, що передав до правоохоронних органів заяву про злочин щодо військового керівництва.

Він пообіцяв продовжити критикувати міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генерального штабу Валерія Герасимова, звинувативши їх у здачі «нашої російської землі». Він заявив, що боротиметься з ними, поки «цих персонажів не наздожене відплата».

Кремль ситуацію не коментував. Путін проводив нараду з членами Ради безпеки 2 червня, ніщо з офіційного анонсу не свідчить, що там обговорювався конфлікт між угрупованням «Вагнера» та Грозним.

Згідно зі стенограмою вступного слова на сайті Кремля, Путін запропонував обговорити «питання міжнаціональних відносин», з урахуванням того, що вони можуть бути використані, щоб «розгойдати ситуацію всередині Російської Федерації».