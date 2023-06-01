ISW прокоментував можливе повернення «кадирівців» на фронт в Україні

Російське командування, ймовірно, наказало голові Чеченської республіки Рамзану Кадирову відрядити чеченські підрозділи для наступальних операцій після виведення вагнерівців з Бахмута. Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 31 травня.

ISW посилається на заяву Кадирова про наказ чеченським військам перебрати на себе відповідальність за лінію фронту на Донеччині.

«Кадиров зазначив, що російське військове командування віддало наказ російським підрозділам «Росгвардії» і чеченським силам загону «Ахмат» почати наступальні дії на лінії фронту також у Запорізькій і Херсонській областях. Кадиров заявив, що ці підрозділи вже почали тактичну підготовку до цих наступальних дій, і стверджував, що наступальні дії підрозділів «Ахмат» почалися до того, як українські війська перейшли в контрнаступ. На момент написання звіту ISW не помітило жодних ознак чеченських наступальних операцій на Запоріжжі чи Херсонщині», – заявляє Інститут.

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Автори звіту вказують на те, що в разі повернення підконтрольних Кремлю чеченських підрозділів на фронт воно відбудеться через майже рік після припинення їх участі у активних бойових діях. Вони брали участь у боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ навесні та влітку 2022 року.

«Обмежена участь чеченських підрозділів на передовій разом із сильним наголосом Кадирова на мобілізації може свідчити про те, що Кадиров вагається спрямовувати свої сили на важкі наступальні операції в Україні, попри його ультранаціоналістичну риторику», – йдеться в статті.

ISW припускає, що Москва намагається наново задіяти «кадирівців» як основну наступальну силу після відведення найманців «Вагнера» з передової.

Водночас, якщо слова Кадирова про 7 тисяч його військових в Україні відповідають істині, цих сил не вистачить, аби успішно провести кілька важливих наступальних операцій, вважають аналітики.

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Крім того, ISW вважає, що Кремль може намагатися розірвати зв’язки Кадирова зі спонсором «Вагнера» Євгеном Пригожиним та наново затвердити підпорядкованість чеченських підрозділів центральній владі.

«Путін міг сприйняти поведінку Кадирова як загрозу своєму контролю, враховуючи, що Кадиров і Пригожин провели успішну спільну інформаційну кампанію на початку жовтня 2022 року, аби сприяти змінам військового командування. Можливо, Путін або російське військове командування наказали Кадирову збільшити присутність своїх підрозділів на полі бою у відповідь на спробу шантажу з боку Кадирова», – припускають автори звіту.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують контролювати околиці Бахмута на південно-західній частині і «фактично вхід в місто».