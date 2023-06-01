Російська армія намагалася наступати на двох напрямках в районі Бахмута, безуспішно – ЗСУ

Сили оборони України відбили 21 атаку російських військ у Донецькій і Луганській областях протягом доби 31 травня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці у четвер.

Зокрема, командування заявляє про «безуспішні наступальні дії» російських підрозділів на Куп’янському напрямку: захід від Масютівки, Харківщина, та в напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

«На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, успіху не мав… На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори», – йдеться в зведенні.

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Командування не фіксувало наступальних дій російських військ на Авдіївському напрямку. На Мар’їнському ЗСУ «відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка».

За даними штабу, триває мілітаризація окупованої Запорізької атомної електростанції:

«Так, завод «Нестандартного обладнання і трубопроводів» використовується загарбниками для ремонту військової техніки, а завод «Спеціальних конструкцій» і «Домобудівний комбінат» окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів».

Генштаб звітує про 15 авіаційних ударів по місцях зосередження російських військ та техніки, а також ураження низки цілей ракетними військами й артилерією та збиття п’яти розвідувальних безпілотників.