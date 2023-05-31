Чехія підтримує вступ України до НАТО – президент Павел

Президент Чеської Республіки Петр Павел висловив підтримку вступу України до НАТО і Європейського союзу. Про це чеський президент заявив під час зустрічі з іншими представниками влади Чехії – прем’єром, головою парламенту, головою Сенату (вища палата парламенту), міністром закордонних справ.

«Ми будемо й надалі підтримувати прагнення України вступити як до НАТО, так і до ЄС», – заявив чеський президент.

Він також зазначив, що Чехія й надалі «підтримуватиме діяльність, яка приведе не тільки до відновлення суверенітету країни, але й також до післявоєнного оновлення України».

Раніше Петр Павел заявляв, що влада Чехії разом із союзниками шукатиме можливості для збільшення постачання боєприпасів в Україну.

28 квітня президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова пперебували в Україні. Це був перший візит Павела до України на посаді президента Чехії.