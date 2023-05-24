Українським біженцям у Чехії допоможуть відбудувати втрачений бізнес чи розпочати новий

Українським біженцям допоможуть започаткувати або перенести свій бізнес з України до Чехії. З такою ініціативою виступила чеська менторська платформа «DoToho!». У рамках проєкту учасники зможуть отримати детальні консультації від прикріплених до них менторів – підприємців, аналітиків та інших експертів. Вони допоможуть вивчити ніші на чеському ринку, застережуть від частих помилок та поділяться особистим досвідом. Ментори також підкажуть, як із мінімальними втратами перевезти свій бізнес із України до Чехії та адаптувати процеси до місцевих реалій. Радіо Свобода поспілкувалося із ініціаторами проєкту та першими менторами з України, хто ділитиметься із біженцями своїм досвідом ведення бізнесу.

Чеська менторська платформа «DoToho!» (у дослівному перекладі «Продовжувати!») започаткувалася під час пандемії коронавірусу. Тоді тисячі підприємців залишалися без заробітку, хтось переживав нищівні кризи.

«Для чеських і не лише підприємців під час пандемії були складні часи. І ми збирали менторів, власників успішних бізнесів з різних сфер, аби допомогти малим та середнім підприємцям у Чехії подолати кризу. Тепер ми вирішили спрямувати наші знання, зокрема, і на українських підприємців, які втекли від війни», – розповів Радіо Свобода менеджер платформи «DoToho!» Мартін Мара.

Допомога консультативна. Будувати бізнес замість підприємців у «DoToho!» не збираються. Тут дадуть можливість обмінятися досвідом із найкращими юристами та підприємцями Чехії.

«Основна мета – допомогти українцям заснувати або перемістити свій український бізнес сюди, до Чехії. Ну і ми хочемо, звичайно ж, створити ком’юніті підприємців, допомогти їм інтегруватися до чеського суспільства. Так можуть виникати різні торговельні зв’язки, бізнес-зв’язки, особисті зв’язки, і потім, коли ми відбудовуватимемо нашу країну, це обов’язково нам допоможе», – розповіла Дар’я Кулачек, кураторка проєкту «DoToho! UA».

До проєкту залучатимуть як чеських, так і українських менторів, які вже мають досвід ведення бізнесу в Чехії. Однією з них буде Олена Животніцька, яка має власне кафе у Празі. До Чехії підприємниця переїхала у 2019 році. В Україні у неї залишався бізнес – кілька закладів у Залізному порту, що на Херсонщині.

«Там було кафе, там був магазин, там була пекарня. Повномасштабне вторгнення, ця війна внесла свої корективи. Тому що область і Херсон були окуповані з першого дня. І зараз та частина лівобережжя в окупації. Зараз там все захоплене, деякі об’єкти зруйновані, тому що туди прилетіли снаряди. Деякі розікрали. Відчинили і розікрали», – розповідає Олена.

Залишившись без бізнесу в Україні, Олена вирішила відкрити його в Празі. Самотужки пройшла шлях оформлення закладу. І тепер буде ділитися досвідом із тими українцями, які втратили свій бізнес під час повномасштабного вторгнення або хочуть відкрити новий у Чехії.

Ще однією українською менторкою проєкту стане Ксенія Коновалова, яка має у Празі маркетингове агентство. Дівчина виїхала з окупованого Донецька у 2016-му до Києва, де відкрила маркетингове агентство. Після повномасштабної агресії Олені довелось рятуватися від війни вдруге.

«Після всіх подій у лютому 2022 року 90% наших клієнтів відпали. Коли ми сюди переїжджали з колегою, у нас буквально не було клієнтів, і ми не знали, як нам далі працювати», – розповідає Ксенія.

Та все ж, виїхавши до Чехії, підприємниця вирішила не полишати свою справу і протягом року знайшла в собі сили відродити агентство.

«Ми юридично зареєстрували тут маркетингову агенцію. І тепер набираємо далі проєкти. Нині їх понад 20. Я знаю, з чим стикаються підприємці, які сюди приїжджають, насамперед це юридична сторона – куди йти, до кого звертатися? Найбільша перешкода – це мова. Я на якихось етапах змогла б допомагати», – говорить Ксенія Коновалова.

Зі слів Дар’ї Кулачек, українські біженці вже подали 156 заявок на участь у проєкті. 60 з них вже були відібрані та братимуть участь у семінарах та майстер-класах. Однією з них стала киянка Олена Пономарьова, яка до повномасштабного вторгнення працювала управителькою багатоквартирних будинків.

«Можна було би свій досвід адаптувати і зробити компанію з управління багатоквартирними будинками. Це поширена послуга. Проблема в тому, що так не переїжджають нормальні люди в іншу країну – з іншою мовою та іншою культурою», – розповідає Олена.

Українці вже заплатили до чеського бюджету близько 8 мільярдів чеських крон. І завдяки нашому проєкту ці цифри будуть тільки збільшуватися

Проєкт для українських біженців повністю безкоштовний. Частину програми спонсорує держава, іншу – приватний бізнес. На думку менеджера платформи Мартіна Мари, важливим є те, що така допомога ще більше стимулюватиме чеську економіку.

«Українці вже заплатили до чеського бюджету близько 8 мільярдів чеських крон. І завдяки нашому проєкту ці цифри будуть тільки збільшуватися. Плюс – це створення робочих місць, зокрема для тих же біженців. Таким чином українці частково повертають гроші до чеського бюджету, якими на початку вторгнення Чехія їм допомагала і допомагає зараз», – зауважує Мартін Мара.

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В останньому дослідженні CRIF (Чеського кредитного бюро) мовиться, що у 2022 році власний бізнес у Чехії розпочали 8514 українців, ще кілька тисяч хотіли б, але поки що не наважилися це зробити.