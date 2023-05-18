Майно, яким володіє Росія в Чехії, повернеться чеській державі – міністр Дворжак

У підпорядкуванні посольства Росії в Чеській Республіці в Празі досі перебувала значна кількість нерухомого майна, яке, як вважають чеські фахівці, не використовувалось для потреб дипломатичної праці.

Як наголосив міністр з європейських питань Мартін Дворжак, Росія використовувала земельні ділянки з іншою, а не дипломатичною метою: «Ми скасували рішення уряду, яке було схвалене під дулами російських танків після окупації нашої країни і до нинішнього дня давало можливість Росії безкоштовно використовувати значні земельні ділянки на наших теренах. Незаконно отримані прибутки з використання цих ділянок не мають служити підтримці сучасної окупації України».

Як повідомляють ЗМІ, рішення чеського уряду «стосується празьких квартир поблизу посольства Росії, а також будівель у містах Брно, Карлові Вари чи відпочинкових об’єктів у Влканчицях та Єванах.

Усього рішення уряду стосується 59 ділянок загальною площею понад 92 тисячі квадратних метрів, які використовуються російським посольством не з дипломатичною метою, тоді як Чехія в Російській Федерації працює на ділянках площею менш як 27 тисяч квадратних метрів, що є порушенням принципу взаємності, одного з головних у міжнародних відносинах.

У травні 2021 року Прага і Москва скоротили число дипломатів у посольствах. Зокрема, в посольстві Росії в Чехії нині залишилося сім дипломатів, такою ж є і кількість чеських дипломатів у Москві.

У березні 2022 року згорнули свою роботу в Чехії генеральні консульства Росії в містах Брно і Карлові Вари.