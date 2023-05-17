Чехія скасовує укази радянських часів про безкоштовне надання землі посольству РФ

Уряд Чехії скасував укази радянських часів, які надавали російському посольству безкоштовне користування землею в Празі та інших містах, що стало наступним кроком у дипломатичній суперечці з Москвою, повідомляє агенція Reuters.



У 2021 році Прага звинуватила агентів російської розвідки в причетності до вибухів на складах зброї в Чеській Республіці в 2014 році, що призвело до різкого скорочення персоналу російського посольства, яке на той час було одним із найбільших представництв у Центральній Європі, і яке продовжує працювати зі значно скороченим штатом.

Чеський уряд скасував розпорядження про надання Росії в користування десятків земельних ділянок у 1970-х і 1980-х роках. Ці укази були схвалені тодішніми комуністичними правителями країни.



Російське посольство в Празі наразі не коментувало це рішення уряду Чехії.

Тепер Росії доведеться платити за оренду землі, повідомили в МЗС.



«Ми скасували урядові рішення, прийняті під дулами російських танків після окупації нашої країни», – заявив міністр у справах Європи Мартін Дворжак у Twitter, маючи на увазі вторгнення країн Варшавського договору 1968 року, яке посилило комуністичне правління в країні.

Він додав, що «не можна допустити, щоб несанкціоновані прибутки від використання цих земельних ділянок підтримували нинішню окупацію України».



Прага підтримує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року та надає їй військову допомогу.