Понад три чверті українських біженців у Чехії не розуміють чеську – уповноважена

Лише близько 20 відсотків українських біженців розуміють чеську мову на базовому рівні. Це є однією із головних причин, чому біженці не можуть знайти висококваліфіковану роботу у Чехії, заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода національна координаторка з питань інтеграції біженців у Чехії Клара Шимачкова Лауренчикова.

«Ми намагаємося знайти спосіб, як покращити умови, де зараз працюють біженці. Йдеться не лише про нострифікації, а також про мовні курси, тому що ми знаємо з даних, які у нас на руках, що лише приблизно 20% українських біженців розуміють чеську мову на якомусь базовому рівні», – сказала уповноважена.

Вона додала, що зараз її команда працює над тим, щоби розробити нові варіанти онлайн-курсів чеської для біженців, а також над тим, щоби мову можна було вчити на вихідних, адже «багато матерів не можуть вчити мову протягом дня, оскільки вони працюють і їм треба дбати про дітей».

За даними Шимачкової Лауренчикової, близько 75 відсотків українських дітей-біженців не розуміють чеської, що також ускладнює пошук місць у школах.

За інформацією Радіо Свобода, українські діти часто не можуть потрапити у чеські школи й садочки і через брак місць у цих установах, передовсім у Празі.

Уповноважена повідомила, що 330 тисяч громадян України перереєструвалися або отримали статус тимчасового захисту в Чехії цього року. При цьому максимум біженців, який можуть одночасно прийняти в Чехії, становить приблизно 500 тисяч.