Урядова уповноважена розповіла, скільки ще українських біженців може прийняти Чехія

330 тисяч громадян України перереєструвалися або отримали статус тимчасового захисту в Чехії цього року. При цьому максимум біженців, який можуть одночасно прийняти в Чехії, становить приблизно 500 тисяч. Про це в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода розповіла національна координаторка з питань інтеграції біженців у Чехії Клара Шимачкова-Лауренчикова.

«Ми змогли одночасно прийняти 500 тисяч біженців, і я вважаю, що це і є наш ліміт. А зараз ми зареєстрували 330 тисяч українців протягом весни цього року. Тож я вважаю, що наша загальна спроможність – це прийняти близько 500 тисяч людей з України», – розповіла уповноважена.

Таким чином, Чехія готова прийняти ще приблизно 170 тисяч українців, які виявлять бажання отримати тимчасовий захист у країні. Клара Шимачкова-Лауренчикова зауважила, що передовсім Прага готується прийняти членів родин біженців, які вже живуть у Чехії.

90 тисяч українських біженців знайшли роботу у Чехії, а понад 50 тисяч українських дітей відвідують чеські школи, додала в розмові з Радіо Свобода уповноважена з питань біженців.

Чехія надає не лише гуманітарну, а й збройну допомогу Україні. Влада Чехії разом із союзниками шукатиме можливості для збільшення постачання Києву боєприпасів, зазначив президент країни Петр Павел після візиту в Україну, який відбувся наприкінці квітня.