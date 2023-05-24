Шиють одяг рятувальникам і мріють про контрнаступ. Історія переселенців з Луганщини, які відновили бізнес з нуля

До повномасштабного вторгнення Росії Ольга Чабанова була успішною підприємницею у себе вдома, в Сєвєродонецьку Луганської області – шила одяг для рятувальників і стрімко розширювала бізнес. Мала плани збільшувати виробництво – у новому цеху, в мальовничому місці неподалік від озера та лісу. Війна перекреслила все: вона і її рідні опинилися в ролі втікачів, кілька тижнів збирали себе докупи, щоб відновити роботу, і зрештою через рік вийшли на довоєнні обсяги.

Швейне виробництво Ольги – одне з 80 підприємств, релокованих на Дніпропетровщину із зони бойових дій. Тепер переселенці працюють у двох цехах – у Криничках та Кам’янському, але не полишають надії повернутися разом з бізнесом додому, на Луганщину – після її деокупації.

Як відновлювали власну справу практично з нуля, що найскладніше в роботі зараз та які надії допомагають під час війни – на підприємстві розповіли проєкту Радіо Свобода « Ти як? ».

«Чесно, руки опускалися»

У Сєвєродонецьку Ольга Чабанова народилася й виросла. Останні вісім років перед повномасштабною війною жінка була власницею цеху з виготовлення захисного одягу для рятувальників. У бізнесі їй допомагав чоловік.

Починали з чотирьох найманих працівників, а коли справа набула обертів – їх стало 15. На рік виготовляли близько п’яти тисяч спецкостюмів. Комплекти відшивали в невеликому приміщенні.

За два місяці до вторгнення Росії, розказує Ольга, якраз зібралися розширюватись – купили більше приміщення в гарній місцині, зробили ремонт.

«У грудні 2021-го ми заїхали туди, купили ще додаткове обладнання. Місце було мальовниче, на околиці міста, там неподалік – озеро, лісочок. Зручна парковка – машини заїжджали, завантажувалися. Світле, велике приміщення», – говорить Ольга.

Напередодні великої війни, згадує жінка, її співробітниці розхвилювалися: щось десь гримить. Але лінія зіткнення всі вісім років проходила неподалік, і до відлунь вибухів звикли. А зранку 24 лютого їй зателефонував менеджер: «Олексіївно, ви в курсі? Все почалося». Російські війська обстріляли аеропорт.

Вікна дев’ятиповерхівки, де жили Ольга з чоловіком та двома дітьми, каже, задрижали, сам будинок хитнуло.

«Я зразу ж написала всім співробітницям: «Дівчата, на роботу не виходимо, сидимо вдома». З першого дня ми вже не працювали. Все відбувалося дуже швидко. У нас будиночок за містом – ми швидко виїхали туди, щоб не лишатися в самому місті. Там літало, і «Гради», і чого там тільки не було. Світла уже не було, перебили. Був газ. Чоловік у мене рукатий, він переробив генератор на газ, і так ми виживали. У друзів була свердловина – вода була. Недалеко від нас був будинок для літніх людей – хлопці ходили допомагати їм завести генератор. Всі одне одному допомагали. Періодично відчинялися магазини, поки обстрілів не було – ми ще купували продукти. Багато людей гинуло в чергах за харчами», – розповіла жінка.

Сім’я полишала місто, коли воно було вже дуже розбомблене, пригадує Ольга: «Тролейбуси побиті й попалені, вирви на дорогах, розбито багато будинків».

Виїхали з Сєвєродонецька вони з родиною і друзями 15 березня. Потрапили до селища Кринички на Дніпропетровщині. Перші два тижні жили в приміщенні дитячого садка, де місцеві організували прихисток.

Чесно: руки опускалися. Думаю: нічого не буду робити, все

«Два тижні ми приходили до тями. Добре, що нас годували, нами опікувалися, було таке – навіть фітнес-тренера запропонували. Думаємо: що робити? Коштів нема, бо тільки-но вклали все у виробництво. Чесно: руки опускалися. Думаю: нічого не буду робити, все. Але почалися дзвінки. Ми ж працюємо у вузькій сфері, з рятувальниками, з ДСНС. «А ви працюєте?», «А ви шиєте?, «А ви можете?» – і тоді я вирішила зібрати себе докупи й працювати, бо це потрібно – і нам, і хлопцям», – говорить Ольга.

Для відновлення виробництва не було ні обладнання, ні матеріалів, ні лекал. Допоміг випадок: модельєрці-конструкторці одягу Юлії, яка лишалася під обстрілами в рідному місті, вдалося виїхати машиною, що доправляла гуманітарку. Ольга з Юлією по крихтах почали збирати й відновлювати зразки одягу, який відшивало підприємство.

«Зазвичай шиється одяг по лекалах, а нам довелося зробити все навпаки. Брати готову продукцію, ту, яку ми відшивали, і з неї робити лекала. На розробку лекал часу не було, адже це займає півтора-два місяці. У пожежній частині в Криничках нам дали невелике приміщення, стіл, купили картон – і ми почали працювати. Купили чотири машинки, знайшли дівчат, навчили шити. Перша продукція була – тепловідбивні костюми, відвантажували з Криничок», – каже підприємниця.

Ще через два тижні, каже Ольга, коли стало очевидним, що на місці бракує кваліфікованих швачок, виникла ідея організувати виробництво в більшому місті – Кам'янському.

Згодом їй також вдалося забрати з Сєвєродонецька своє вціліле обладнання. Це, каже, був цілий скарб – 12 швейних машин і чотири спеціальні автомати: для проклеювання швів, закріпок, пришивання ґудзиків.

Але частина обладнання була посічена снарядами, довелося утилізувати.

«Робота дуже допомагає триматися на плаву»

Серед 30 співробітників, які зараз працюють на підприємстві, є люди, які виїхали з «гарячих» точок – Бахмута та Маріуполя. Двоє – теж з Сєвєродонецька.

Ольга Шимко – закрійниця, родом з Луганщини. Два роки вона пропрацювала на цьому ж виробництві вдома, у рідному місті. Коли почалася повномасштабна війна, жінка три тижні жила під обстрілами, в підвалі школи. Розповідає: у її будинок влучив снаряд.

Потім виїхала в окуповане Сватове до батьків і прожила там ще кілька місяців, а пізніше, зробивши «крюк» – через Росію, Литву, Латвію та Польщу, – повернулася на вільну територію України. І знову взялася до роботи.

Я знала, що хочу повернутися в Україну

«Я знала, що хочу повернутися в Україну. Тут мене вже чекала робота. Робота дуже допомагає триматися на плаву. Вдома… У нас квартира на другому поверсі. А в наш під’їзд, в ліфт прямо, дуже добре прилетіло. Сходи посипалися, на верхні поверхи зайти не можна. Пів під’їзду згоріло. За чутками, наш будинок – під знесення», – говорить жінка.

Світлана Циганок – із тих співробітників, кого набирали уже з місцевих, у Кам’янському. Вона – швачка з понад 20-річним досвідом. Працювала і в ательє, і з індивідуальними замовленнями. Роботу на релокованому підприємстві знайшла через центр зайнятості. Працює вже рік.

«Я цю роботу дуже люблю, це моє – по життю. Шили й літні робочі костюми, і зимові. Все – для рятувальників. Найскладніше – коли вперше щось починаєш шити. Ніби і знаєш, але доводиться пороти. А як руку наб’єш, то вже все йде добре. Є легка робота, а є важка на руки, тканина важка, ватин, проклейки. Багато нюансів – липучки, патики, щоб світловідбивна лінія збіглася… Нескладне, але забарне. Зарплата, звісно, залежить від виконаних обсягів роботи», – розповіла Світлана.

У нас спокійно, тихо, мирно. Спершу сприймали дівчат як переселенок, а зараз уже всі як свої

Атмосфера у колективі, говорить швачка, невимушена й дружня. Тих, хто залишився без дому через війну, намагаються підтримувати.

«У нас спокійно, тихо, мирно. Спершу сприймали дівчат як переселенок, а зараз уже всі як свої», – каже вона.

Вийшли на довоєнні обсяги виробництва

Власниця підприємства Ольга Чабанова каже: зараз пошиття одягу для рятувальників вийшло на довоєнні потужності. За рік війни виготовили п’ять тисяч комплектів літньої форми, три тисячі курток, 400 комплектів для пожежників і 300 світловідбивних костюмів.

Зараз розробляють нову модель комплекту захисного одягу для рятувальників – з міцнішого матеріалу.

Гордість підприємства – тепловідбивний комплект для рятувальників. Це – для роботи в епіцентрах пожеж. У ньому передбачений отвір для апарату з киснем. У наборі йдуть бахіли та рукавиці. Вартість такого – близько 18 тисяч гривень, говорить Ольга, але закордонні аналоги – утричі дорожчі.

Найскладніше в роботі – це підбір персоналу й закупівля матеріалів, продовжує Ольга.

Ми не можемо собі дозволити, щоб були якісь зауваження до якості

«Все це – наші розробки. У нас багата база сертифікації. Ми постійно шукаємо щось нове, краще, випробовуємо, сертифікуємо і відшиваємо. Ми не можемо собі дозволити, щоб були якісь зауваження до якості, адже це одяг для наших хлопців, які рятують життя. Найскладніше – підібрати фахівців, які б робили продукцію за високими стандартами і за стратегією нашого підприємства. Складно також з матеріалами, бо багато чого завозили з Європи і з Китаю. З Китаєм зараз не працюємо. А з Росією зв’язків не було і немає», – каже Ольга.

У Кам’янському Ольга з родиною винаймає житло. Каже: дуже сумує за рідним містом. Мріє туди повернутися, а згодом – і відродити бізнес удома, не згортаючи водночас цехів на Дніпропетровщині.

Дуже чекаємо контрнаступу. Плануємо повертатися

«Є велика надія повернутися додому. Рідне місто! Куди не приїду – все не те. Вдома – ліси, озера, річка... Наш цех – ми туди вклали душу. Приміщення цеху частково вціліло – хоча випали вікна, все розікрали, батареї, труби, сантехніку. Дуже чекаємо контрнаступу. Плануємо повертатися: цей цех залишимо тут, а там – відновимо наш, наберемо людей, будемо працювати», – не втрачає надії переселенка.

Від початку повномасштабної війни на Дніпропетровщину релокувалося близько 80 підприємств, переважно – з Донбасу та Харківщини. Область також дала прихисток майже 400 тисячам переселенців.