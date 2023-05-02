«Це їхній внесок у перемогу»: як українські діти-біженці допомагають співаючи (відео)

Хористи віком від шести до 16-ти років вимушено покинули дім та переїхати у незнайому країну, залишаючи позаду своє життя. У цей час біженка з Харкова Марія Капуста на своїх сторінках у соцмережах оголосила про пошук українських дітей у Вроцлаві для проведення вокальних репетицій. Так і створили хор українських дітей-біженців.

Марія хотіла продовжувати працювати з малечею та підлітками, як це робила до повномасштабного вторгнення у рідному Харкові. І прагнула створити безпечний простір, де хористи зможуть тримати емоційний та культурний зв’язок з рідною країною через українську пісню.

Зараз репертуар «Капуста-бенд» налічує понад 12 пісень, більшість з них – українські народні. Віднедавна гурт подорожує країнами Європи в межах творчого туру з назвою Ukrainian Magic tour. Девіз туру «Мрій, співай, перемагай!». Так вони збирають грошову допомогу для паліативної допомоги українським дітям, які постраждали від війни.

Марія каже, дітям хочеться знати, що вони теж щось роблять для перемоги, для того, щоб повернутися додому: «Після кожного виступу вони вигукують зі сцени «Слава Україні!», наче хочуть докричатися кожен до свого рідного міста. Це їхній внесок».

Авторка: Лідія Гук