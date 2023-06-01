Війська РФ випустили 10 ракет «Іскандер» по Київщині, всі збили – попередні дані Генштабу

Російські війська завдали ракетної атаки по інфраструктурі Київської області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 червня.

За даними штабу, Росія застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по цивільній та критичній інфраструктурі Київської області.

«Попередньо, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 10 з 10 ракет були знищені», – йдеться в повідомленні.

За даними міської влади, троє людей, з них двоє дітей загинули внаслідок ракетної атаки на Київ на початку доби 1 червня.