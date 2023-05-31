Україна має право завдавати ударів по території РФ, але не зброєю Німеччини – речник уряду

Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, відповідаючи на запитання кореспондента DW про атаку дронів на Москву.



Проте офіційний Берлін виступає проти того, щоб для таких атак використовувалася німецька зброя, додав Хебештрайт.

Після цього інциденту в Москві США, які є найбільшим постачальником військової допомоги Україні, заявили, що «в цілому не підтримують напади всередині Росії», але зауважують, що Росія почала неспровоковану війну проти України і саме вона може закінчити її в будь-який момент.

Раніше у Держдепартаменті CША заявляли, що «чітко дали зрозуміти українцям», що «не заохочують» удари по цілях всередині Росії, але Київ має право вирішувати, як він хоче проводити військові операції.

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За повідомленнями російської влади, Москву зранку 30 травня атакували кілька десятків безпілотників, які впали переважно у передмістях і нещодавно приєднаних районах російської столиці. Жителі міста вказали, що це сталося в районі так званої «Рубльовки» та інших наближених місцевостях, де живе значна частина представників російської влади.

Пізніше російський президент Володимир Путін уперше прокоментував удари по Росії майже одразу після того, як вони трапилися, назвавши атаку дронів на Москву відповіддю на «удар» по штабу ГУР у Києві. Зазвичай він реагує на події з затримкою, залишаючи оперативне коментування своєму речнику Дмитру Пєскову.

Україна причетність до атаки не підтверджувала. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав вибухи в Москві «третинною, малоцікавою подією» для українців порівняно з атаками на Київ. Напряму заяви про ймовірну причетність України до нападу дронів він не прокоментував, пожартувавши, що «можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців».